Суд розпочав допит постпреда України при ООН Єльченка у справі про держзраду Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Оболонський районний суд Києва розпочав допит постійного представника України при ООН Володимира Єльченка у кримінальному провадженні про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.
“Судове засідання оголошено продовженим”, — сказав головуючий колегії суддів Владислав Девятко.
Як повідомляв УНН, також сьогодні, 21 лютого, о 14:00 суд має допитати Президента України Петра Порошенка у режимі відеоконференції.
Додамо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.