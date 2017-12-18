Суд рассмотрит изменение меры пресечения Саакашвили 22 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В пятницу, 22 декабря, Апелляционный суд Киева рассмотрит апелляцию Генпрокуратуры относительно изменения меры пресечения экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Апелляционного суда.
Так, заседание по апелляции относительно отказа в применении меры пресечения в виде домашнего ареста экс-главе Одесской ОГА назначено на 11.15, 22 декабря 2017 года.
Напомним, 11 декабря Печерский районный суд Киева отпустил экс-президента Грузии, Саакашвили на время расследования, при этом не избрав ему ни меры пресечения.
В свою очередь, 15 декабря Генеральная прокуратура Украины подала жалобу в Апелляционный суд Киева на отказ предыдущей судебной инстанции отправить экс-президента Грузии под домашний арест.