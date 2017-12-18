Суд розгляне зміну запобіжного заходу Саакашвілі 22 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У п'ятницю, 22 грудня, Апеляційний суд Києва розгляне апеляцію Генпрокуратури щодо зміни запобіжного заходу екс-президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Апеляційного суду.
Так, засідання по апеляції щодо відмови в застосуванні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту екс-голови Одеської ОДА призначено на 11.15, 22 грудня 2017 року.
Нагадаємо, 11 грудня Печерський районний суд Києва відпустив екс-президента Грузії Саакашвілі на час розслідування, при цьому не обравши йому запобіжного заходу.
У свою чергу, 15 грудня Генеральна прокуратура України подала скаргу в Апеляційний суд Києва на відмову попередньої судової інстанції відправити екс-президента Грузії під домашній арешт.