Суд рассмотрит иск Саакашвили к Президенту 21 декабря

"Назначили на 15 часов 21 декабря", - сказали в пресс-службе суда.

Ранее ВАСУ снял с рассмотрения иск М.Саакашвили к П.Порошенко из-за назначении судьи, которая должна была его рассматривать, в другой суд.

Иск М.Саакашвили к Президенту Украины поступил в ВАСУ 31 октября 2017 года.