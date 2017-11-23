Суд рассмотрит иск Саакашвили к Президенту 21 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Высший административный суд Украины назначил рассмотрение иска бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили к Президенту Украины Петру Порошенко относительно обжалования указа о прекращении гражданства Украины на 21 декабря. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе суда.
"Назначили на 15 часов 21 декабря", - сказали в пресс-службе суда.
Ранее ВАСУ снял с рассмотрения иск М.Саакашвили к П.Порошенко из-за назначении судьи, которая должна была его рассматривать, в другой суд.
Иск М.Саакашвили к Президенту Украины поступил в ВАСУ 31 октября 2017 года.