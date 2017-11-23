Суд розгляне позов Саакашвілі до Президента 21 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Вищий адміністративний суд України призначив розгляд позову колишнього президента Грузії, екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі до Президента України Петра Порошенка щодо оскарження указу про припинення громадянства України на 21 грудня. Про це в коментарі УНН повідомили у прес-службі суду.
"Призначили на 15 годину 21 грудня", - сказали у прес-службі суду.
Раніше ВАСУ зняв з розгляду позов М.Саакашвілі до П.Порошенка через призначення судді, яка мала його розглядати, в інший суд.
Позов М.Саакашвілі до Президента України надійшов до ВАСУ 31 жовтня 2017 року.