Суд розгляне позов Саакашвілі до Президента 21 грудня

"Призначили на 15 годину 21 грудня", - сказали у прес-службі суду.

Раніше ВАСУ зняв з розгляду позов М.Саакашвілі до П.Порошенка через призначення судді, яка мала його розглядати, в інший суд.

Позов М.Саакашвілі до Президента України надійшов до ВАСУ 31 жовтня 2017 року.