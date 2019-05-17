Суд рассмотрит вопрос приостановки деятельности фабрики из-за загрязнения рек

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КИЕВ. 17 мая. УНН. Хмельницкий окружной административный суд передал на рассмотрение в Волынский окружной административный суд иск Государственной экологической инспекции в Хмельницкой области к "Понинковской картонно-бумажной фабрике - Украина", в котором государство в очередной раз судится с предприятием из-за систематического загрязнения местных рек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов, передает УНН.

"Иск о приостановке деятельности Понинковской картонно-бумажной фабрики "Украина" из-за постоянного загрязнения местных рек снова будет рассматривать Волынский окружной админсуд", - указали в Минприроды.

Как сообщили в пресс-службе, в апреле нынешнего года государственными экологическими инспекторами были зафиксированы новые случаи массового мора рыбы на реке Случь. Учитывая неоднократные нарушения требований природоохранного законодательства ООО "Понинковская картонно-бумажная фабрика-Украина", Государственная экологическая инспекция в Хмельницкой области подготовила административный иск о приостановке деятельности ООО "Понинковская картонно-бумажная фабрика - Украина" в части сброса сточных вод в реку Хомора, которая является притоком Случи. Иск по правилу территориальной подсудности был подан в Хмельницкий окружной административный суд.

В свою очередь Хмельницкий окружной административный суд принял решение передать иск экологических инспекторов (административное дело №560/137/19) на рассмотрение в Волынский окружной административный суд.

При этом в пресс-службе напомнили, что в январе 2018 года Государственная экологическая инспекция Украины внесла предписание Госводагентству об аннулировании разрешения ООО "Понинковская картонно-бумажная фабрика - Украина". Тогда же Госводагентством совместно с Минприроды, Госэкоинспекция был подан иск в судебные органы с требованием аннулирования разрешения у этого предприятия на специальное водопользование.

Однако решением Волынского окружного административного суда "по непонятным причинам безосновательно в удовлетворении административного иска было отказано". Сейчас на основании постановления Хмельницкого окружного административного суда дело снова будет рассматривать Волынский окружной административный суд.

Напомним, Верховная Рада приняла постановление об обращении к Кабинету министров и Президенту по поводу признания бассейна рек Хомора и Случь в Житомирской и Хмельницкой областях зоной чрезвычайной экологической ситуации.

В начале мая текущего года УНН сообщал, что в Житомирской области инспекторы зафиксировали очередной факт загрязнения рек и массовой гибели рыбы.

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