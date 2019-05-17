Суд розгляне питання призупинки діяльності фабрики через забруднення річок

КИЇВ. 17 травня. УНН. Хмельницький окружний адміністративний суд передав на розгляд до Волинського окружного адміністративного суду позов Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області до "Понінківської картонно-паперової фабрики - Україна", в якому держава вкотре позивається до підприємства через систематичне забруднення місцевих річок. Про це повідомила прес-служба Міністерства екології і природних ресурсів, передає УНН.



