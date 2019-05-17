Суд розгляне питання призупинки діяльності фабрики через забруднення річок

ukru
22 березня, 17:51 • 47622 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 100236 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 85068 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 86842 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 67771 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 96606 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 149387 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167031 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154194 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 241128 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
 м/с
70 %
756 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

22 березня, 16:36 • 56444 перегляди
У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

22 березня, 17:15 • 33187 перегляди
Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

18:50 • 21371 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

20:14 • 26844 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22:56 • 18312 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 158200 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 241128 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 205517 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 190569 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 157373 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 48541 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 45094 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 62544 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 39986 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 74996 перегляди
Актуальне
Суд розгляне питання призупинки діяльності фабрики через забруднення річок

Суд розгляне питання призупинки діяльності фабрики через забруднення річок

Київ • УНН

 • 9861 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Хмельницький окружний адміністративний суд передав на розгляд до Волинського окружного адміністративного суду позов Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області до "Понінківської картонно-паперової фабрики - Україна", в якому держава вкотре позивається до підприємства через систематичне забруднення місцевих річок. Про це повідомила прес-служба Міністерства екології і природних ресурсів, передає УНН.

"Позов про призупинку діяльності Понінківської картонно-паперової фабрики "Україна" через постійне забруднення місцевих річок знову розглядатиме Волинський окружний адмінсуд", - вказали у Мінприроди.

Як повідомили у прес-службі, у квітні нинішнього року державними екологічними інспекторами були зафіксовані нові випадки масового замору риби на річці Случ. Враховуючи неодноразові порушення вимог природоохоронного законодавства ТОВ "Понінківська картонно-паперова фабрика - Україна", Державна екологічна інспекція у Хмельницькій області підготувала адміністративний позов про призупинку діяльності ТОВ "Понінківська картонно-паперова фабрика – Україна" в частині скиду зворотних вод у річку Хомора, яка є притокою Случа. Позов за правилом територіальної підсудності було подано до Хмельницького окружного адміністративного суду.

Своєю чергою Хмельницький окружний адміністративний суд ухвалив рішення передати позов екологічних інспекторів (адміністративна справа №560/137/19) на розгляд до Волинського окружного адміністративного суду.

При цьому в прес-службі нагадали, що у січні 2018 року Державна екологічна інспекція України внесла припис Держводагентству про анулювання дозволу ТОВ "Понінківська картонно-паперова фабрика - Україна". Тоді ж Держводагентством спільно з Мінприроди, Держекоінспекцією було подано позов до судових органів з вимогою анулювання дозволу у цього підприємства на спеціальне водокористування.

Проте рішенням Волинського окружного адміністративного суду "з незрозумілих причин безпідставно в задоволенні адміністративного позову було відмовлено". Зараз на підставі ухвали Хмельницького окружного адміністративного суду справу знову буде розглядати Волинський окружний адміністративний суд.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до Кабінету міністрів і Президента з приводу визнання басейну річок Хомора і Случ на Житомирщині і Хмельниччині зоною надзвичайної екологічної ситуації.

На початку травня поточного року УНН повідомляв, що на Житомирщині інспектори зафіксували черговий факт забруднення річок та масової загибелі риби.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$83,840.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,980.78