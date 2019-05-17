Суд розгляне питання призупинки діяльності фабрики через забруднення річок
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Хмельницький окружний адміністративний суд передав на розгляд до Волинського окружного адміністративного суду позов Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області до "Понінківської картонно-паперової фабрики - Україна", в якому держава вкотре позивається до підприємства через систематичне забруднення місцевих річок. Про це повідомила прес-служба Міністерства екології і природних ресурсів, передає УНН.
"Позов про призупинку діяльності Понінківської картонно-паперової фабрики "Україна" через постійне забруднення місцевих річок знову розглядатиме Волинський окружний адмінсуд", - вказали у Мінприроди.
Як повідомили у прес-службі, у квітні нинішнього року державними екологічними інспекторами були зафіксовані нові випадки масового замору риби на річці Случ. Враховуючи неодноразові порушення вимог природоохоронного законодавства ТОВ "Понінківська картонно-паперова фабрика - Україна", Державна екологічна інспекція у Хмельницькій області підготувала адміністративний позов про призупинку діяльності ТОВ "Понінківська картонно-паперова фабрика – Україна" в частині скиду зворотних вод у річку Хомора, яка є притокою Случа. Позов за правилом територіальної підсудності було подано до Хмельницького окружного адміністративного суду.
Своєю чергою Хмельницький окружний адміністративний суд ухвалив рішення передати позов екологічних інспекторів (адміністративна справа №560/137/19) на розгляд до Волинського окружного адміністративного суду.
При цьому в прес-службі нагадали, що у січні 2018 року Державна екологічна інспекція України внесла припис Держводагентству про анулювання дозволу ТОВ "Понінківська картонно-паперова фабрика - Україна". Тоді ж Держводагентством спільно з Мінприроди, Держекоінспекцією було подано позов до судових органів з вимогою анулювання дозволу у цього підприємства на спеціальне водокористування.
Проте рішенням Волинського окружного адміністративного суду "з незрозумілих причин безпідставно в задоволенні адміністративного позову було відмовлено". Зараз на підставі ухвали Хмельницького окружного адміністративного суду справу знову буде розглядати Волинський окружний адміністративний суд.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до Кабінету міністрів і Президента з приводу визнання басейну річок Хомора і Случ на Житомирщині і Хмельниччині зоною надзвичайної екологічної ситуації.
На початку травня поточного року УНН повідомляв, що на Житомирщині інспектори зафіксували черговий факт забруднення річок та масової загибелі риби.