Рада звернулася до уряду щодо визнання басейнів двох річок зоною екологічної НС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до Кабінету міністрів і Президента з приводу визнання басейну річок Хомора і Случ на Житомирщині і Хмельниччині зоною надзвичайної екологічної ситуації. Відповідне рішення підтримали 228 народних депутатів під час пленарного засідання, передає кореспондент УНН.
Під час засідання парламентарі підтримали за основу та в цілому проект постанови №10162 "Про подолання негативних наслідків екологічної ситуації в басейні річок Хомора і Случ".
Проект постанови передбачає рекомендувати Кабінету міністрів України здійснити подання Президенту України щодо визнання басейну річок Хомора та Случ на території Полонського району Хмельницької області та Баранівського і Новоград-Волинського районів Житомирської області зоною надзвичайної екологічної ситуації, а Президенту України - оголосити басейн річок Хомора та Случ на території Полонського району Хмельницької області та Баранівського і Новоград-Волинського районів Житомирської області зоною надзвичайної екологічної ситуації.
Як наголосили автори ініціативи, протягом чотирьох років до річок Хомора (Хмельницька область) і Случ (Хмельницька, Житомирська та Рівненська області) скидають небезпечні промислові викиди. Винуватцем забруднення органи виконавчої влади, місцевого самоврядування та місцеві мешканці вказують ТОВ "Понінківська картонно-паперова фабрика – Україна" та КП "Полонне тепловодопостачання", розташовані в Хмельницькій області, відзначається у документі.
Нагадаємо, в лютому поточного року на Житомирщині екологи зафіксували забруднення річок Случ та Хомора від викидів Понінківської картонно-паперової фабрики, що у Хмельницькій області.