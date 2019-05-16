Рада обратилась к Кабмину по поводу признания бассейнов двух рек зоной экологической ЧС

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 мая. УНН. Верховная Рада приняла постановление об обращении к Кабинету министров и Президенту по поводу признания бассейна рек Хомора и Случь в Житомирской и Хмельницкой областях зоной чрезвычайной экологической ситуации. Соответствующее решение поддержали 228 народных депутатов во время пленарного заседания, передает корреспондент УНН.

Во время заседания парламентарии поддержали за основу и в целом проект постановления №10162 "О преодолении негативных последствий экологической ситуации в бассейне рек Хомора и Случь".

Проект постановления предусматривает рекомендовать Кабинету министров Украины осуществить представление Президенту Украины о признании бассейна рек Хомора и Случь на территории Полонского района Хмельницкой области и Барановского и Новоград-Волынского районов Житомирской области зоной чрезвычайной экологической ситуации, а Президенту Украины - объявить бассейн рек Хомора и Случь на территории Полонского района Хмельницкой области и Барановского и Новоград-Волынского районов Житомирской области зоной чрезвычайной экологической ситуации.

Как отметили авторы инициативы, в течение четырех лет в реки Хомора (Хмельницкая область) и Случь (Хмельницкая, Житомирская и Ровенская области) сбрасывают опасные промышленные выбросы. Виновником загрязнения органы исполнительной власти, местного самоуправления и местные жители указывают ООО "Понинковская картонно-бумажная фабрика - Украина" и КП "Полонное тепловодоснабжение", расположенные в Хмельницкой области, отмечается в документе.

Напомним, в феврале текущего года в Житомирской области экологи зафиксировали загрязнение рек Случь и Хомора от выбросов Понинковский картонно-бумажной фабрики, в Хмельницкой области.

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