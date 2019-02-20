На Житомирщині екологи виявили забруднення річок підприємством з Хмельниччини

“Результатами лабораторних досліджень відібраних проб з річки Хомора на території Баранівського району Житомирської області зафіксовано перевищення нормативів гранично допустимої концентрації за такими показникам: на межі Хмельницької та Житомирської областей — хімічне споживання кисню в 5,9 рази, біохімічне споживання кисню в 13,5 рази, залізо загальне в 4,7 рази, вміст розчиненого кисню становить 6,9 мгО2/дм3 (при нормі не менше 6,0 мгО2/ дм3); в місці впадіння в р. Случ — хімічне споживання кисню в 6 разів, біохімічне споживання кисню в 14 разів, залізо загальне в 4,8 рази, вміст розчиненого кисню становить 7,6 мгО2/дм3 (при нормі не менше 6,0 мгО2/ дм3)”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, високу концентрацію показників зафіксовано в смт Першотравенськ Баранівського району. Зокрема, погіршення якості води відзначають у річці Случ нижче місця впадіння в неї Хомори.

“Результати досліджень в черговий раз свідчать про погіршення якості води у річці Хомора внаслідок неодноразових скидів ТОВ “Понінківська картонна-паперова фабрика — Україна”, — констатують в Держекоінспекції.

Як повідомляв УНН, до Червоної книги України занесено 43 види флори Чорнобильського заповідника.