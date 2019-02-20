В Житомирской области экологи обнаружили загрязнение рек предприятием из Хмельницкой

“Результатами лабораторных исследований отобранных проб из реки Хомора на территории Барановского района Житомирской области зафиксировано превышение нормативов предельно допустимой концентрации по таким показателям: на границе Хмельницкой и Житомирской областей — химическое потребление кислорода в 5,9 раз, биохимическое потребление кислорода в 13,5 раз, железо общее в 4,7 раза, содержание растворенного кислорода составляет 6,9 мгО2/дм3 (при норме не менее 6,0 мгО2/дм3); в месте впадения в р. Случ — химическое потребление кислорода в 6 раз, биохимическое потребление кислорода в 14 раз, железо общее в 4,8 раза, содержание растворенного кислорода составляет 7,6 мгО2/дм3 (при норме не менее 6,0 мгО2/дм3)”, — говорится в сообщении.

Кроме того, высокую концентрацию показателей зафиксировано в пгт Першотравенск Барановского района. В частности, ухудшения качества воды отмечают в реке Случь ниже места впадения в нее Хоморы.

“Результаты исследований в очередной раз свидетельствуют об ухудшении качества воды в реке Хомора вследствие неоднократных сбросов ООО “Понинковский картонная-бумажная фабрика — Украина”, — констатируют в Госэкоинспекции.

Как сообщал УНН, в Красную книгу Украины занесено 43 вида флоры Чернобыльского заповедника.