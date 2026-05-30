Суд разблокировал счета производителя бронемашин GYURZA и TISA

Шевченковский районный суд Киева отменил арест банковских счетов украинского производителя бронетехники "УкрАрмоТех", известного бронеавтомобилями GYURZA и TISA. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

В компании заявили, что после решения суда от 29 мая предприятие вернулось к штатному режиму работы и продолжает выполнение государственных заказов для Сил обороны. В "УкрАрмоТех" подчеркнули, что блокировка счетов создавала риски для выполнения 11 действующих контрактов на поставку бронетехники и другой военной продукции.

Дело связывают с поставками бронетехники

Счета компании были арестованы в рамках уголовного производства относительно вероятной поставки бронеавтомобилей GYURZA с комплектующими по завышенным ценам. Также следствие проверяет эффективность установленных на части машин систем радиоэлектронной борьбы.

В "УкрАрмоТех" отвергают обвинения и заявляют, что стоимость их продукции соответствует рыночным условиям, а вся техника проходит необходимые испытания и военную приемку. В компании также сообщили о готовности сотрудничать со следствием и проводить независимые экспертизы, а само дело назвали частью кампании по дискредитации украинского производителя.

