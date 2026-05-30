Суд разблокировал счета производителя бронемашин GYURZA и TISA
Киев • УНН
Шевченковский суд отменил арест счетов компании УкрАрмоТех. Предприятие продолжает выполнение 11 контрактов на поставку техники Силам обороны.
Шевченковский районный суд Киева отменил арест банковских счетов украинского производителя бронетехники "УкрАрмоТех", известного бронеавтомобилями GYURZA и TISA. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.
Детали
В компании заявили, что после решения суда от 29 мая предприятие вернулось к штатному режиму работы и продолжает выполнение государственных заказов для Сил обороны. В "УкрАрмоТех" подчеркнули, что блокировка счетов создавала риски для выполнения 11 действующих контрактов на поставку бронетехники и другой военной продукции.
Дело связывают с поставками бронетехники
Счета компании были арестованы в рамках уголовного производства относительно вероятной поставки бронеавтомобилей GYURZA с комплектующими по завышенным ценам. Также следствие проверяет эффективность установленных на части машин систем радиоэлектронной борьбы.
В "УкрАрмоТех" отвергают обвинения и заявляют, что стоимость их продукции соответствует рыночным условиям, а вся техника проходит необходимые испытания и военную приемку. В компании также сообщили о готовности сотрудничать со следствием и проводить независимые экспертизы, а само дело назвали частью кампании по дискредитации украинского производителя.
