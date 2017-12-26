Суд продолжил заседание по делу об обвинении экс-"беркутовцев" в расстреле Майдана
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Святошинский районный суд Киева продолжил судебное заседание по делу об обвинении пятерых экс-"беркутовцев" в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года, передает корреспондент УНН.
В суде сейчас идет допрос активистов, пострадавших от действий правоохранителей.
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Как сообщал УНН, в мае 2015 года Святошинский суд начал рассмотрение по существу дела против пяти экс-беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года.
Пяти бывшим беркутовцам инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.