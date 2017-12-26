Суд продовжив засідання у справі за обвинуваченням екс-“беркутівців” у розстрілі Майдану
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Святошинський районний суд Києва продовжив судове засідання у справі за обвинуваченням п'ятьох екс-“беркутівців” у розстрілі активістів Майдану у лютому 2014 року, передає кореспондент УНН
У суді наразі триває допит активістів, потерпілих від дій правоохоронців.
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Як повідомляв УНН, у травні 2015 року Святошинський суд почав розгляд по суті справи проти п’яти екс-беркутівців: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. Їх обвинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року.
П’ятьом колишнім беркутівцям інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.