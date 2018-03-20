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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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Суд продлил меру пресечения отстраненному директору Львовского бронетанкового завода

Суд продлил меру пресечения отстраненному директору Львовского бронетанкового завода

Киев  •  УНН

 • 12012 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Соломенский районный суд Киева продлил действие процессуальных обязанностей отстраненному директору "Львовского бронетанкового завода" Роману Тымкиву в пределах меры пресечения в виде ареста с возможностью внесения 2 млн грн залога до 5 мая 2018 года. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.

Согласно решению, Тымкив обязан носить электронный браслет и сдать на хранение паспорта для выезда за границу.

Также подозреваемый не должен отлучаться из населенного пункта, где проживает без разрешения детектива, прокурора или суда, прибывать к детективу, прокурору, суду по первому требованию, а также не общаться с другими подозреваемыми по этому делу.

Напомним, 14 июля 2017, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали ряд должностных лиц Вооруженных сил Украины и ГП "Львовский бронетанковый завод" по подозрению в растрате имущества.

По информации НАБУ, должностные лица ЦБТУ ВСУ Вооружения Вооруженных Сил Украины в сговоре со служебными лицами ГП "Львовский бронетанковый завод", учредителем ООО и при участии фирм с признаками фиктивности разработали и реализовали коррупционную схему по закупке запасных частей и комплектующих к бронетанкового вооружения и техники, чем совершили растрату бюджетных средств в 2015 году на сумму 28,5 млн грн.

15 июля 2017 Соломенский районный суд Киева избрал директору "Львовского бронетанкового завода" Роману Тымкива мера пресечения в виде ареста и как альтернативу определил залог в сумме 2 млн грн. Отметим, что САП просила арест и залог в размере 28,5 млн грн.

Р.Тимкив уплатил залог и вышел из СИЗО. Впоследствии его отстранили от должности директора "Львовского бронетанкового завода".

3 марта 2018 НАБУ завершило следствие по этому уголовном производстве и предоставило подозреваемым и их защитникам материалы для ознакомления.

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