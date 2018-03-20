Суд продовжив запобіжний захід відстороненому директору Львівського бронетанкового заводу

КИЇВ. 20 березня. УНН. Солом’янський районний суд Києва продовжив дію процесуальних обов’язків відстороненому директору “Львівського бронетанкового заводу” Роману Тимківу у межах запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення 2 млн грн застави до 5 травня 2018 року. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.