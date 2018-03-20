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Суд продовжив запобіжний захід відстороненому директору Львівського бронетанкового заводу

Суд продовжив запобіжний захід відстороненому директору Львівського бронетанкового заводу

Київ • УНН

 • 12012 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Солом’янський районний суд Києва продовжив дію процесуальних обов’язків відстороненому директору “Львівського бронетанкового заводу” Роману Тимківу у межах запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення 2 млн грн застави до 5 травня 2018 року. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.

Згідно з рішенням, Тимків зобов’язаний носити електронний браслет та здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон.

Також підозрюваний не повинен відлучатися з населеного пункту, де проживає без дозволу детектива, прокурора або суду, прибувати до детектива, прокурора, суду за першою вимогою, а також не спілкуватися з іншими підозрюваними у цій справі.

Нагадаємо, 14 липня 2017 року, детективи Національного антикорупційного бюро України затримали низку посадових осіб Збройних сил України та ДП “Львівський бронетанковий завод” за підозрою в розтраті майна.

За інформацією НАБУ, службові особи ЦБТУ ЗСУ Озброєння Збройних Сил України у змові зі службовими особами ДП “Львівський бронетанковий завод”, засновником ТОВ та за участі фірм з ознаками фіктивності розробили та реалізували корупційну схему із закупівлі запасних частин та комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки, чим вчинили розтрату бюджетних коштів у 2015 році на суму 28,5 млн грн.

15 липня 2017 року Солом’янський районний суд Києва обрав директору “Львівського бронетанкового заводу” Роману Тимківу запобіжний захід у вигляді арешту і як альтернативу визначив заставу у сумі 2 млн грн. Зазначимо, що САП просила арешт і заставу у розмірі 28,5 млн грн.

Р.Тимків сплатив заставу та вийшов з СІЗО. Згодом його відсторонили від посади директора “Львівського бронетанкового заводу”.

3 березня 2018 року НАБУ завершило слідство у цьому кримінальному провадженні та надало підозрюваним і їхнім захисникам матеріали для ознайомлення.

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