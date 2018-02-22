Суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, передает корреспондент УНН.
В начале судебного заседания сторона защиты внесла возражения относительно действий суда, которые отразились в ограничения судом времени для вопросов Президенту Украины Петру Порошенко, который выступил в суде, как свидетель по делу в режиме видеоконференции.
"Защита была ограничена во времени для постановки свидетелю вопросов в том числе неудобных, но возможности такой не получила, что ограничило права нашего подзащитного", - отметили адвокаты.
Как ожидается, сегодня суд должен перейти к допросу свидетелей со стороны защиты.
Как сообщал УНН, вчера в судебном заседании были допрошены постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко и Президент Украины Петр Порошенко. Они стали последними свидетелями со стороны обвинения.
Напомним, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных, совершаемых с целью совершения изменения границ территории госграницы Украина и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.