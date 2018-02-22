Суд продовжив розгляд справи про держзраду Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд справи про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.
На початку судового засідання сторона захисту внесла заперечення щодо дій суду, які відобразилися в обмеження судом часу для запитань Президенту України Петру Порошенку, який допитувався в суді, як свідок у справі у режимі відео конференції. “Захист був обмежений у часі для постановки свідку питань у тому числі незручних, але можливості такої не отримав, що обмежило права нашого підзахисного”, — зазначили адвокати.
Як очікується, сьогодні суд має перейти до допиту свідків з боку сторони захисту.
Як повідомляв УНН, вчора у судовому засіданні були допитані постійний представник України при ООН Володимир Єльченко та Президент України Петро Порошенко. Вони стали останніми свідками з боку сторони обвинувачення.
Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.