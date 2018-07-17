Суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Януковича

"Судебное заседание объявлено продолженным", - сказал председательствующий судья Владислав Девятко.



Стоит отметить, что в начале судебного заседания сторона защиты Януковича предложила суду допросить трех свидетелей, 2 из которых - бывшие охранники Януковича.



В то же время адвокаты заявили, что вчера им удалось пообщаться с бывшим министром обороны Павлом Лебедевым и тот выразил желание дать показания по делу по месту пребывания - в Москве. В связи с этим сторона защиты просит суд обеспечить командировку уполномоченного сотрудника с техникой, чтобы обеспечить допрос Лебедева в режиме видеоконференции.



Также адвокаты сообщили суду о готовности дать показания о событиях 2014 года первого президента Украины Леонида Кравчука, который, по словам адвокатов, может рассказать о том, как хотели отстранить Януковича "вроде Чаушеску".



Напомним, 26 июня суд по делу государственной измены В.Януковича допросил в качестве свидетеля Анну Герман.

Отметим, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.