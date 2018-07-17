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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 45443 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104372 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126169 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133579 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169897 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153626 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141306 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130474 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118339 просмотра

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Суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Януковича

Суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Януковича

Киев  •  УНН

 • 7998 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, передает корреспондент УНН.

"Судебное заседание объявлено продолженным", - сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

Стоит отметить, что в начале судебного заседания сторона защиты Януковича предложила суду допросить трех свидетелей, 2 из которых - бывшие охранники Януковича.

В то же время адвокаты заявили, что вчера им удалось пообщаться с бывшим министром обороны Павлом Лебедевым и тот выразил желание дать показания по делу по месту пребывания - в Москве. В связи с этим сторона защиты просит суд обеспечить командировку уполномоченного сотрудника с техникой, чтобы обеспечить допрос Лебедева в режиме видеоконференции.

Также адвокаты сообщили суду о готовности дать показания о событиях 2014 года первого президента Украины Леонида Кравчука, который, по словам адвокатов, может рассказать о том, как хотели отстранить Януковича "вроде Чаушеску".

Напомним, 26 июня суд по делу государственной измены В.Януковича допросил в качестве свидетеля Анну Герман.

Отметим, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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