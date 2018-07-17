Суд продовжив розгляд справи про держзраду Януковича

"Судове засідання оголошено продовженим", - сказав головуючий суддя Владислав Дев'ятко.



Варто зазначити, що на початку судового засідання сторона захисту Януковича запропонувала суду допитати трьох свідків, 2 з яких – колишні охоронці Януковича.



Водночас адвокати заявили, що вчора їм вдалося поспілкуватися з колишнім міністром оборони Павлом Лебедєвим і той висловив бажання дати свідчення у справі за місцем свого перебування – у Москві. У зв'язку з цим сторона захисту просить суд забезпечити відрядження уповноваженого співробітника з технікою, щоб забезпечити допит Лебедєва у режимі відео конференції.



Також адвокати поінформували суд про готовність надати свідчення щодо подій 2014 року першого президента України Леоніда Кравчука, який, за словами адвокатів, може розповісти про те, як хотіли усунути Януковича "на зразок Чаушеску".



Нагадаємо, 26 червня суд у справі державної зради В.Януковича допитав як свідка Ганну Герман.

Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.