Суд продолжил рассмотрение материалов по делу Майдана
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева продолжил рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры на разрешение о проведении специального (заочного) досудебного следствия в уголовном производстве по подозрению экс-президента Виктора Януковича в организации и руководстве расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 года, передает корреспондент УНН.
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Ожидается, что сегодня суд может завершить исследование всех томов материалов дела.
Как сообщал УНН, Генпрокуратура обратилась в Печерский районный суд Киева за разрешением на специальную (заочную) процедуру досудебного расследования относительно Януковича по делу об организации расстрела митингующих во время Майдана.