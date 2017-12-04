Суд продовжив розгляд матеріалів у справі Майдану
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва продовжив розгляд клопотання Генпрокуратури на дозвіл про проведення спеціального (заочного) досудового слідства у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента Віктора Януковича в організації та керівництві розстрілами активістів Майдану у лютому 2014 року, передає кореспондент УНН.
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Очікується, що сьогодні суд може завершити дослідження всіх томів матеріалів справи.
Як повідомляв УНН, Генпрокуратура звернулася до Печерського районного суду Києва за дозволом на спеціальну (заочну) процедуру досудового розслідування щодо Януковича у справі про організацію розстрілу мітингувальників під час Майдану.