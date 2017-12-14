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Суд продлил решение по договору "Черноморнефтегаз", который нанес 9 млн грн госубытков

Суд продлил решение по договору "Черноморнефтегаз", который нанес 9 млн грн госубытков

Киев  •  УНН

 • 8144 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Апелляционный хозяйственный суд Киева оставил в силе решение о признании недействительным договора, через который ПАО "Черноморнефтегаз" нанес 9 млн грн убытков государству. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, передает УНН.

"Постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда оставлено в силе решение хозяйственного суда Киевской области от 22.08.2017, которым признано недействительным договор на выполнение работ по технической эксплуатации производственных объектов Стрелкового газового месторождения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, прокуратурой установлено, что ПАО "Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз" в марта 2014 заключил договор о совместной деятельности по обслуживанию Стрелкового и Архангельского месторождений с одним из субъектов хозяйствования, которым предусмотрена обязанность последнего по их бесплатной технической эксплуатации.

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Однако в дальнейшем указанным предприятием, с целью завладения средствами стратегического для государства предприятия, заключен с самим собой, как оператором совместной деятельности, дополнительный договор о выполнении этих же действий уже на платной основе.

Выполнение таких мероприятий, без соответствующего согласования, профинансировано за счет ПАО "ГАО "Черноморнефтегаз" на сумму более 9 млн грн.

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Учитывая противоправность сделки, ПАО "Черноморнефтегаз" обжаловало его в арбитражный суд Киевской области, а прокуратурой автономии осуществлено вступление в рассмотрение указанного дела.

Благодаря принципиальной позиции прокуратуры Автономной Республики Крым, использованию собранных в ходе досудебного расследования доказательств, Киевским апелляционным хозяйственным судом отклонено апелляционную жалобу ответчика и оставлено в силе решение хозяйственного суда первой инстанции, которым спорный договор признан недействительным.

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