Суд продовжив рішення щодо договору "Чорноморнафтогаз", що завдав 9 млн грн держзбитків

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 199349 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 208576 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 338308 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 234634 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 343724 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 220304 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 243678 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 256071 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 247694 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136614 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.1 м/с
73 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
У Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів: росія атакує дронами, палають склади

У Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів: росія атакує дронами, палають склади

26 березня, 19:35 • 51187 перегляди
Над Київщиною помічено ворожі БпЛА, працює ППО

Над Київщиною помічено ворожі БпЛА, працює ППО

26 березня, 21:13 • 29132 перегляди
У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

26 березня, 21:27 • 66374 перегляди
Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

00:00 • 46517 перегляди
Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

00:49 • 42418 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 156941 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 199335 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 338283 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 343703 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 289083 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 105050 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 94390 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 128218 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 145349 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 150527 перегляди
Актуальне
Суд продовжив рішення щодо договору "Чорноморнафтогаз", що завдав 9 млн грн держзбитків

Суд продовжив рішення щодо договору "Чорноморнафтогаз", що завдав 9 млн грн держзбитків

Київ • УНН

 • 8145 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Апеляційний господарський суд Києва залишив у силі рішення про визнання недійсним договору, через який ПАТ “Чорноморнафтогаз” завдано 9 млн грн збитків. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури, передає УНН.

“Постановою Київського апеляційного господарського суду залишено в силі рішення господарського суду Київської області від 22.08.2017, яким визнано недійсним договір на виконання робіт з технічної експлуатації виробничих об’єктів Стрілкового газового родовища”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, прокуратурою встановлено, що ПАТ “Державне акціонерне товариство “Чорноморнафтогаз” у березні 2014 року уклало договір про спільну діяльність з обслуговування Стрілкового та Архангельського родовищ з одним із суб’єктів господарювання, яким передбачено обов’язок останнього щодо їх безоплатної технічної експлуатації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За 2016 рік СБУ попередила держзбитки на 9 млрд грн

Однак у подальшому зазначеним суб’єктом господарювання, з метою заволодіння коштами стратегічного для держави підприємства, укладено з самим собою, як оператором спільної діяльності, додатковий договір щодо виконання цих же дій уже на платній основі.

Виконання таких заходів, без відповідного погодження, профінансовано за рахунок ПАТ “ДАТ “Чорноморнафтогаз” на суму понад 9 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ попередила держзбитки на 30 млн грн в зоні АТО

Ураховуючи протиправність правочину, ПАТ “Чорноморнафтогаз” оскаржило його до господарського суду Київської області, а прокуратурою автономії здійснено вступ у розгляд зазначеної справи.

Завдяки принциповій позиції прокуратури Автономної Республіки Крим, використанню зібраних у ході досудового розслідування доказів, Київським апеляційним господарським судом відхилено апеляційну скаргу відповідача та залишено в силі рішення господарського суду першої інстанції, яким спірний договір визнано недійсним.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.16
Bitcoin
$87,485.70
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,069.27
Ethereum
$2,030.21