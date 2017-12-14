Суд продовжив рішення щодо договору "Чорноморнафтогаз", що завдав 9 млн грн держзбитків
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Апеляційний господарський суд Києва залишив у силі рішення про визнання недійсним договору, через який ПАТ “Чорноморнафтогаз” завдано 9 млн грн збитків. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури, передає УНН.
“Постановою Київського апеляційного господарського суду залишено в силі рішення господарського суду Київської області від 22.08.2017, яким визнано недійсним договір на виконання робіт з технічної експлуатації виробничих об’єктів Стрілкового газового родовища”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше, прокуратурою встановлено, що ПАТ “Державне акціонерне товариство “Чорноморнафтогаз” у березні 2014 року уклало договір про спільну діяльність з обслуговування Стрілкового та Архангельського родовищ з одним із суб’єктів господарювання, яким передбачено обов’язок останнього щодо їх безоплатної технічної експлуатації.
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Однак у подальшому зазначеним суб’єктом господарювання, з метою заволодіння коштами стратегічного для держави підприємства, укладено з самим собою, як оператором спільної діяльності, додатковий договір щодо виконання цих же дій уже на платній основі.
Виконання таких заходів, без відповідного погодження, профінансовано за рахунок ПАТ “ДАТ “Чорноморнафтогаз” на суму понад 9 млн грн.
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Ураховуючи протиправність правочину, ПАТ “Чорноморнафтогаз” оскаржило його до господарського суду Київської області, а прокуратурою автономії здійснено вступ у розгляд зазначеної справи.
Завдяки принциповій позиції прокуратури Автономної Республіки Крим, використанню зібраних у ході досудового розслідування доказів, Київським апеляційним господарським судом відхилено апеляційну скаргу відповідача та залишено в силі рішення господарського суду першої інстанції, яким спірний договір визнано недійсним.