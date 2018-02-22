Суд продолжил подготовительное заседание по делу убийства Бузины

На сегодняшнем заседании присутствуют обвиняемые и их защитники. В суд не пришла потерпевшая, но ее представитель сообщил, что она просила рассматривать дело в ее отсутствие.

Сейчас суд заслушивает участников процесса о возможности слушания уголовного производства судом присяжных.

Напомним, 27 июня 2017 года прокуратура Киева завершила досудебное расследование в отношении Андрея Медведько и Дениса Полищука, которых подозревают в убийстве журналиста Олеся Бузины.

16 апреля 2015 года днем ​​во дворе собственного дома был расстрелян журналист Олесь Бузина. Он получил 4 огнестрельных ранения, одно из которых в голову.

МВД объявило подозрения в убийстве журналиста и писателя О.Бузины двум жителям столицы - Андрею Медведько и Денису Полищуку. Подозреваемых задержали 18 июня.