Суд продолжил подготовительное заседание по делу убийства Бузины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Шевченковский районный суд Киева начал подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению Андрея Медведько и Дениса Полищука в убийстве журналиста Олеся Бузины. Об этом сообщил судья Евгений Сидоров, передает УНН.
На сегодняшнем заседании присутствуют обвиняемые и их защитники. В суд не пришла потерпевшая, но ее представитель сообщил, что она просила рассматривать дело в ее отсутствие.
Сейчас суд заслушивает участников процесса о возможности слушания уголовного производства судом присяжных.
Напомним, 27 июня 2017 года прокуратура Киева завершила досудебное расследование в отношении Андрея Медведько и Дениса Полищука, которых подозревают в убийстве журналиста Олеся Бузины.
16 апреля 2015 года днем во дворе собственного дома был расстрелян журналист Олесь Бузина. Он получил 4 огнестрельных ранения, одно из которых в голову.
МВД объявило подозрения в убийстве журналиста и писателя О.Бузины двум жителям столицы - Андрею Медведько и Денису Полищуку. Подозреваемых задержали 18 июня.