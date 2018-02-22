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Суд продовжив підготовче засідання у справі вбивства Бузини

Суд продовжив підготовче засідання у справі вбивства Бузини

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Шевченківський районний суд Києва розпочав підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Андрія Медведька та Дениса Поліщука у вбивстві журналіста Олеся Бузини. Про це повідомив головуючий суддя Євгеній Сидоров, передає УНН.

На сьогоднішньому засіданні присутні обвинувачені та їхні захисники. До суду не прийшла потерпіла, але її представник повідомив, що вона просила розглядати справу за її відсутності.

Наразі суд заслуховує учасників процесу стосовно можливості слухання кримінального провадження судом присяжних.

Нагадаємо, 27 червня 2017 року прокуратура Києва завершила досудове розслідування щодо Андрія Медведька і Дениса Поліщука, яких підозрюють у вбивстві журналіста Олеся Бузини.

16 квітня 2015 року вдень у дворі власного будинку був розстріляний журналіст Олесь Бузина. Він отримав 4 вогнепальних поранення, одне з яких у голову.

МВС оголосило підозри у вбивстві журналіста і письменника Бузини двом жителям столиці - Андрію Медведьку та Денису Поліщуку. Підозрюваних затримали 18 червня.

Українські Національні Новини

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