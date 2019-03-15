Суд продлил арест Ефремову
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Старобельский районный суд Луганской области продлил срок содержания под стражей бывшего главы парламентской фракции "Партии регионов" Александра Ефремова на два месяца, передает корреспондент УНН.
"Суд постановил продлить Ефремову Александру Сергеевичу 22 августа 1954 рождения срок содержания под стражей до 13 мая 2019 года включительно", - отметил судья.
Следующее заседание назначено 18 марта на 10:00 утра. Кроме того, суд назначил продолжение допроса свидетелей.
Напомним, в январе Ефремову продлили срок содержания под стражей еще на два месяца.
Ефремов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность), ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч. 5 ст.27, ст.341 УК Украины.