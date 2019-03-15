Суд продовжив арешт Єфремову
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Старобільський районний суд Луганської області продовжив строк тримання під вартою колишнього голови парламентської фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова на два місяці, передає кореспондент УНН.
"Суд ухвалив продовжити Єфремову Олександру Сергійовичу 22 серпня 1954 року народження строк тримання під вартою до 13 травня 2019 року включно", - зазначив суддя.
Наступне засідання призначене 18 березня на 10:00 ранку. Крім того, суд призначив продовження допиту свідків.
Нагадаємо, у січні Єфремову продовжили строк тримання під вартою ще на два місяці.
Єфремов обвинувачується у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.110 (посягання на територіальну цілісність), ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч. 5 ст.27, ст.341 КК України.