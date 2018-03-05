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Суд продлил арест подозреваемому в убийстве правозащитницы Ноздровськой

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 марта. УНН. Вышгородский районный суд Киевской области продлил меру пресечения еще на два месяца Юрию Россошанскому, подозреваемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровськой. Об этом сообщила УНН адвокат семьи Ноздровськой Тамила Ульянова.

"В пятницу продлили арест на два месяца", - сказала защитник.

На уточнение УНН о том, не планирует ли следствие в ближайшее время завершать досудебное расследование убийства Ирины Ноздровськой, Т.Ульянова ответила: "Пока не планируют. Мы сейчас знакомимся с делом. Там у нас еще очень много есть подозреваемых, их еще не отработали и еще не вернулись даже эти экспертизы. Поэтому следствие продолжается".

При этом, адвокат уточнила, что кроме Россошанского в этом уголовном производстве больше никому не сообщено о подозрении.

"Мы очень сомневаемся, что если даже он (Россошанский - ред.) и причастен к этому преступлению, у нас такие подозрения, что причастен, но совершал однозначно это не сам", - добавила задвокат.

Напомним, Вышгородский районный суд Киевской области 9 января избрал подозреваемому в убийстве правозащитницы Юрию Россошанскому мера пресечения в виде содержания под стражей до 8 марта 2018.

Как сообщал УНН, в Киевской области в местной реке 1 января нашли мертвой 38-летнюю Ирину Ноздровськую, через три дня после того, как она исчезла. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство.

Полиция 8 января задержала подозреваемого в убийстве Ноздровськой. Следователь объявил подозрение в убийстве юристки.

В Нацполиции сообщали, экспертиза установила наличие на теле Ноздровськои частиц Россошанского.

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