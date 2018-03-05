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Суд продовжив арешт підозрюваному у вбивстві правозахисниці Ноздровської

Суд продовжив арешт підозрюваному у вбивстві правозахисниці Ноздровської

Київ • УНН

 • 8898 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Вишгородський районний суд Київської області продовжив запобіжний захід ще на два місяці Юрію Россошанському, підозрюваному у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської. Про це повідомила УНН адвокат родини Ноздровської Таміла Ульянова.

“У п’ятницю продовжили арешт на два місяці”, — сказала захисник.

На уточнення УНН про те, чи не планує слідство найближчим часом завершувати досудове розслідування вбивства Ірини Ноздровської, Т.Ульянова відповіла: “Поки що не планують. Ми зараз знайомимося зі справою. Там у нас ще дуже багато є підозрюваних, їх ще не відпрацювали і ще не повернулися навіть ці експертизи. Тому слідство продовжується”.

При цьому, адвокат уточнила, що крім Россошанського у цьому кримінальному проваджені більше нікому не повідомлено про підозру. “Ми дуже сумніваємося, що якщо навіть він (Россошанський — ред.) і причетний до цього злочину, є в нас такі підозри, що причетний, але робив це однозначно це не сам”, — додала захисник.

Нагадаємо, Вишгородський районний суд Київської області 9 січня обрав підозрюваному у вбивстві правозахисниці Юрію Россошанському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 березня 2018 року. 

Як повідомляв УНН, на Київщині у місцевій річці 1 січня знайшли мертвою 38-річну Ірину Ноздровську, за три дні після того, як вона зникла. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.

Поліція 8 січня затримала підозрюваного в убивстві Ноздровської. Слідчий оголосив підозру у вбивстві юристки

У Нацполіції повідомляли, експертиза встановила наявність на тілі Ноздровської часток Россошанського

Українські Національні Новини

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