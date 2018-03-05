Суд продовжив арешт підозрюваному у вбивстві правозахисниці Ноздровської

“У п’ятницю продовжили арешт на два місяці”, — сказала захисник.

На уточнення УНН про те, чи не планує слідство найближчим часом завершувати досудове розслідування вбивства Ірини Ноздровської, Т.Ульянова відповіла: “Поки що не планують. Ми зараз знайомимося зі справою. Там у нас ще дуже багато є підозрюваних, їх ще не відпрацювали і ще не повернулися навіть ці експертизи. Тому слідство продовжується”.

При цьому, адвокат уточнила, що крім Россошанського у цьому кримінальному проваджені більше нікому не повідомлено про підозру. “Ми дуже сумніваємося, що якщо навіть він (Россошанський — ред.) і причетний до цього злочину, є в нас такі підозри, що причетний, але робив це однозначно це не сам”, — додала захисник.

Нагадаємо, Вишгородський районний суд Київської області 9 січня обрав підозрюваному у вбивстві правозахисниці Юрію Россошанському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 березня 2018 року.

Як повідомляв УНН, на Київщині у місцевій річці 1 січня знайшли мертвою 38-річну Ірину Ноздровську, за три дні після того, як вона зникла. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.

Поліція 8 січня затримала підозрюваного в убивстві Ноздровської. Слідчий оголосив підозру у вбивстві юристки.

У Нацполіції повідомляли, експертиза встановила наявність на тілі Ноздровської часток Россошанського.