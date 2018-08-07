Суд продлил арест обвиняемым по делу Вороненкова до 5 октября

"Меру пресечения Тарасенко и Лосю в виде содержания под стражей оставить без изменений. Продлить срок его применения до 5 октября 2018 включительно", - отметил судья.



Он добавил, что обвиняемые будут находиться под арестом в Лукьяновском СИЗО.



Как сообщал УНН, обвиняемые отказались от бесплатных адвокатов.



23 марта 2017 года, в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова.