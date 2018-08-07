Суд продлил арест обвиняемым по делу Вороненкова до 5 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Шевченковский районный суд Киева продлил арест обвиняемым Ярославу Тарасенко и Александру Лосю в соучастии в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова до 5 октября 2018 года. Такое решение огласил председательствующий судья Виталий Циктич, передает корреспондент УНН.
"Меру пресечения Тарасенко и Лосю в виде содержания под стражей оставить без изменений. Продлить срок его применения до 5 октября 2018 включительно", - отметил судья.
Он добавил, что обвиняемые будут находиться под арестом в Лукьяновском СИЗО.
Как сообщал УНН, обвиняемые отказались от бесплатных адвокатов.
23 марта 2017 года, в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова.