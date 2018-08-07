Суд продовжив арешт обвинуваченим у справі Вороненкова до 5 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт обвинуваченим Ярославу Тарасенку та Олександру Лосю у співучасті у вбивстві екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова до 5 жовтня 2018 року. Таке рішення оголосив головуючий суддя Віталій Циктіч, передає кореспондент УНН.
"Запобіжний захід Тарасенку та Лосю у вигляді тримання під вартою залишити без змін. Продовжити строк його застосування по 5 жовтня 2018 року включно", - зазначив суддя.
Він додав, що обвинувачені перебуватимуть під арештом у Лук'янівському СІЗО.
Як повідомляв УНН, обвинувачені відмовилися від безплатних адвокатів.
23 березня 2017 року, у Києві застрелили колишнього депутата російського парламенту Дениса Вороненкова.