Суд продовжив арешт обвинуваченим у справі Вороненкова до 5 жовтня

"Запобіжний захід Тарасенку та Лосю у вигляді тримання під вартою залишити без змін. Продовжити строк його застосування по 5 жовтня 2018 року включно", - зазначив суддя.



Він додав, що обвинувачені перебуватимуть під арештом у Лук'янівському СІЗО.



Як повідомляв УНН, обвинувачені відмовилися від безплатних адвокатів.



23 березня 2017 року, у Києві застрелили колишнього депутата російського парламенту Дениса Вороненкова.