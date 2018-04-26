Суд продлил арест "министру здравоохранения Крыма" Михальчевскому

"Суд продлил арест Михальчевскому еще на два месяца - до 24 июня", - сказали в прокуратуре.

Напомним, 5 января сотрудники Службы безопасности Украины установили факт пребывания в Киеве бывшего так называемого "министра здравоохранения Крыма" Петра Михальчевского, который непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове.

В тот же день ему сообщено о подозрении.

8 января местный суд Херсона избрал меру пресечения Петру Михальчевскому в виде содержания под стражей сроком на 30 суток.