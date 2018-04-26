Суд продовжив арешт “міністру охорони здоров'я Криму” Михальчевському
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Херсонський міський суд продовжив ще на два місяці тримання під вартою “міністру охорони здоров'я Криму” Петрові Михальчевському. Про це УНН повідомили у прокуратурі АР Крим.
“Суд продовжив арешт Михальчевському ще на два місяці — до 24 червня”, — сказали у прокуратурі.
Нагадаємо, 5 січня співробітники Служби безпеки України встановили факт перебування у Києві колишнього так званого “міністра охорони здоров’я Криму” Петра Михальчевського, який безпосередньо брав участь у створенні незаконних органів влади на тимчасово окупованому півострові.
Того ж дня йому повідомлено про підозру.
8 січня місцевий суд Херсона обрав запобіжний захід Петру Михальчевському у вигляді тримання під вартою строком на 30 діб.