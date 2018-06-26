Суд продлил арест боевику Лусварги еще на два месяца

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 июня. УНН. Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области продлил срок действия меры пресечения гражданину Бразилии Рафаэлю Лусварги, обвиняемого в участии в незаконных вооруженных формированиях. Об этом сообщила пресс-служба суда, передает УНН.

"26 июня 2018 в Павлоградском горрайнном суде Днепропетровской области состоялось заседание по уголовному производству по обвинению Рафаэля Маркуса Лусварги по ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 УК Украины "участие в незаконных вооруженных формированиях и террористических организациях", – говорится в сообщении.

По ходатайству прокурора обвиняемому постановлением суда продлено действие меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток – до 24 августа.

Следующее судебное заседание по этому уголовному производству назначили на 21 августа.

Напомним, 25 января 2017 года Печерским районным судом Киева гражданин Федеративной Республики Бразилия Рафаэль Маркус Лусварги был приговорен к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Установлено, что гражданин Бразилии с сентября 2014 года по май 2015 года участвовал в боевых действиях против сил АТО в составе незаконных вооруженных формирований террористов на Донбассе. Он входил в так называемый 1-й мотострелковый батальон "Викинг" террористической организации "ДНР".

Лусварги был привлечен, в частности, в подразделения боевиков в боях под Дебальцево и районе Донецкого аэропорта.

Сторона защиты подала апелляционную жалобу на это решение. Апелляционный суд Киева отменил вышеуказанный приговор за процедурных нарушений. В декабря 2017 года ему была заменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство сроком на два месяца. Срок избранной ему ранее меры пресечения истек в феврале этого года и не мог быть продлен в связи с длительностью рассмотрения судами вопроса о территориальной подсудности данного уголовного производства.

Как сообщал УНН, 4 мая националисты задержали и передали в СБУ Лусварги. В СБУ заявили, что проведут следственные действия с Лусварги.

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