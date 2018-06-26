Суд продовжив арешт бойовику Лусваргі ще на два місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області продовжив строк дії запобіжного заходу громадянину Бразилії Рафаелю Лусваргі, обвинуваченого в участі у незаконних збройних формуваннях. Про це повідомила прес-служба суду, передає УНН.
"26 червня 2018 року у Павлоградському міськрайнному суді Дніпропетровської області відбулося судове засідання по кримінальному провадженню за обвинуваченням Рафаеля Маркуса Лусваргі за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України "участь у незаконних збройних формуваннях та терористичних організаціях", – йдеться в повідомленні.
За клопотанням прокурора обвинуваченому ухвалою суду продовжено дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб – до 24 серпня.
Наступне судове засідання по цьому кримінальному провадженні призначили на 21 серпня.
Нагадаємо, 25 січня 2017 року Печерським районним судом Києва громадянина Федеративної Республіки Бразилія Рафаеля Маркуса Лусваргі було засуджено до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Встановлено, що громадянин Бразилії з вересня 2014-го по травень 2015 року брав участь у бойових діях проти сил АТО у складі незаконних збройних формувань терористів на Донбасі. Він входив до так званого 1-го мотострілецького батальйону "Вікінг" терористичної організації "ДНР".
Лусваргі був залучений, зокрема, у підрозділах бойовиків у боях під Дебальцевим та районі Донецького аеропорту.
Сторона захисту подала апеляційну скаргу на це рішення. Апеляційний суд Києва скасував вищевказаний вирок через процедурні порушення. У грудні 2017 року йому було замінено запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання терміном на два місяці. Термін обраного йому раніше запобіжного заходу сплив у лютому цього року та не міг бути продовжений у зв'язку із тривалістю розгляду судами питання про територіальну підсудність даного кримінального провадження.
Як повідомляв УНН, 4 травня націоналісти затримали та передали до СБУ Лусваргі. У СБУ заявили, що проведуть слідчі дії з Лусваргі.