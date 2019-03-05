Суд продолжит рассмотрение дела Мартыненко 12 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Шевченковский районный суд города Киева рассмотрит заявление руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого относительно отмены постановления суда об отводе прокурора Андрея Перова по делу бывшего народного депутата Николая Мартыненко и других лиц, подозреваемых в незаконном завладении средств ГП "НАЭК "Энергоатом" в следующий вторник, 12 марта. Об этом корреспонденту УНН сообщил адвокат Мартыненко Петр Бойко.
"Шевченковский районный суд города Киева рассмотрит заявление прокурора Назара Холодницкого относительно отмены постановления Шевченковского районного суда об отводе прокурора Андрея Перова по делу бывшего народного депутата Николая Мартыненко и других лиц, подозреваемых в незаконном завладении средств ГП "НАЭК "Энергоатом" 12 марта", - рассказал Бойко.
По его словам, сегодня в Шевченковском районном суде города Киева продолжили рассматривать материалы по делу бывшего народного депутата Николая Мартыненко и других лиц по завладению средствами ГП "НАЭК" Энергоатом "на сумму более 6,4 млн евро.
"Дело Мартыненко", по данным НАБУ, - условное название уголовного производства по фактам завладения средствами двух стратегически важных государственных предприятий Украины: "Восточного горно-обогатительного комбината" и "Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом". Из-за коррупции, уличенной НАБУ, государству как единственному владельцу двух предприятий нанесен ущерб на сумму более 695 млн грн (ГП "ВостГОК" - млн долл. США, ГП "НАЭК "Энергоатом" - 6,4 млн евро).
20 апреля 2017 года экс-нардеп Мартыненко был задержан, и ему сообщенно о подозрении в организации коррупционной схемы с завладения средствами ГП "ВостГОК" (ч.3 ст.27 ч.4 ст.28, ч.5 ст. 191 и ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины). 25 октября 2017 года сообщено о подозрении в завладении имуществом ГП "НАЭК "Энергоатом" экс-нардепу.