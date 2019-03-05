Суд продовжить розгляд справи Мартиненка 12 березня

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Шевченківський районний суд міста Києва розгляне заяву керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького щодо скасування ухвали суду про відвід прокурора Андрія Перова у справі колишнього народного депутата Миколи Мартиненка та інших осіб, підозрюваних у незаконному заволодінні коштів ДП "НАЕК "Енергоатом" наступного вівторка, 12 березня. Про це кореспонденту УНН повідомив адвокат Мартиненка Петро Бойко.

"Шевченківський районний суд міста Києва розгляне заяву прокурора Назара Холодницького щодо скасування ухвали Шевченківського районного суду про відвід прокурора Андрія Перова у справі колишнього народного депутата Миколи Мартиненка та інших осіб, підозрюваних у незаконному заволодінні коштів ДП "НАЕК "Енергоатом" 12 березня", - розповів Бойко.

За його словами, сьогодні у Шевченківському районному суді міста Києва продовжили розглядати матеріали у справі колишнього народного депутата Миколи Мартиненка та інших осіб щодо заволодіння коштами ДП “НАЕК “Енергоатом” на суму понад 6,4 млн євро.

"Справа Мартиненка", за даними НАБУ, - умовна назва кримінального провадження за фактами заволодіння коштами двох стратегічно важливих державних підприємств України: "Східного гірничо-збагачувального комбінату" і "Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом". Через корупцію, викриту НАБУ, державі як єдиному власнику двох підприємств, завдано шкоду на суму понад 695 млн грн (ДП "СхідГЗК" - 17,29 млн дол. США, ДП "НАЕК "Енергоатом" - 6,4 млн євро).

20 квітня 2017 року екс-нардепа Мартиненка було затримано та повідомлену йому про підозру в організації корупційної схеми з заволодіння коштами ДП "СхідГЗК" (ч.3 ст.27 ч.4 ст.28, ч.5 ст. 191 та ч.1 ст.255 Кримінального кодексу України). 25 жовтня 2017 року повідомлено про підозру у заволодінні майном ДП "НАЕК "Енергоатом" екс-нардепу.

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