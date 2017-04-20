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НАБУ підтвердило затримання екс-нардепа М.Мартиненка (доповнено)

НАБУ підтвердило затримання екс-нардепа М.Мартиненка (доповнено)

Київ • УНН

 • 22306 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Національне антикорупційне бюро України затримало колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка. Це у коментарі УНН підтвердили у прес-службі НАБУ.

"Ми підтверджуємо факт затримання. Поки що це все", - сказали у прес-службі.

Водночас у НАБУ не повідомили про те, чи вже вручено підозру екс-нардепу М.Мартиненку.

Раніше директор НАБУ А.Ситник повідомив, що Бюро перевіряє низку осіб у “справі Мартиненка” щодо корупційних схем.

Як повідомляв УНН, Апеляційний суд дозволив не закривати справу щодо М.Мартиненка.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України передала Національному антикорупційному бюро матеріали, яких бракувало для розслідування “справи Мартиненка”.

Як раніше повідомлялося, НАБУ викликало на допити М.Мартиненка як свідка в межах досудового розслідування у справах за фактом закупівлі ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” уранового концентрату в австрійського товариства “STEUERMANN” Investitions — und Handelsgesellschaft mbH", а також за фактом одержання хабарів при закупівлі ДП “НАЕК “Енергоатом” обладнання у чеського акціонерного товариства “Škoda JS”.

Українські Національні Новини

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