НАБУ подтвердило задержание экс-нардепа Н.Мартыненко (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Это УНН в комментарии подтвердили в пресс-службе НАБУ.
"Мы подтверждаем факт задержания. Пока это все", - сказали в пресс-службе.
В то же время в НАБУ не сообщили о том, вручено ли уже подозрение экс-нардепу Н.Мартыненко.
Ранее директор НАБУ А.Ситник сообщил, что Бюро проверяет ряд лиц по "делу Мартыненко" по коррупционным схемам.
Как сообщал УНН, Апелляционный суд разрешил не закрывать дело в отношении Н.Мартыненко.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины передала Национальному антикоррупционному бюро материалы, которых не хватало для расследования "дела Мартыненко".
Как ранее сообщалось, НАБУ вызвало на допросы Н.Мартыненко в качестве свидетеля в рамках досудебного расследования по делам по факту закупки ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" уранового концентрата в австрийского общества "STEUERMANN" Investitions - und Handelsgesellschaft mbH", а также по факту получения взяток при закупке ГП "НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешского акционерного общества "Škoda JS".