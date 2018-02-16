Суд продолжит рассмотрение апелляции на приговор Шуфрича-младшего 1 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Апелляционный суд Киева перенес на 1 марта рассмотрение жалобы прокуратуры на приговор сыну народного депутата Нестора Шуфрича, который признан виновным в совершении ДТП в Киеве, в результате которого пострадал пешеход. Об этом УНН сообщили в пресс-службе суда.
"Заседание было перенесено на 15:50 1 марта", - сказала в пресс-службе.
При этом первое заседание состоялось 15 февраля.
Как сообщал УНН, 26 августа вечером в Киеве произошло ДТП с участием сына нардепа Нестора Шуфрича.
28 декабря 2017 года Печерский районный суд Киева объявил приговор Шуфричу-младшему. В частности, суд признал его виновным в совершении правонарушения, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года с освобожденными от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год.
18 января 2018 года прокуратура Киева подала апелляционную жалобу на приговор сыну народного депутата Украины Нестора Шуфрича.
Ранее в столичной прокуратуре УНН сообщали о том, что считают наказание виновнику ДТП слишком мягким, поэтому в апелляционной инстанции будут просить назначить для обвиняемого наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 3 года с лишением права управления транспортными средствами сроком до 3 лет.