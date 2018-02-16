Суд продовжить розгляд апеляції на вирок Шуфричу-молодшому 1 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Апеляційний суд Києва переніс на 1 березня розгляд скарги прокуратури на вирок сину народного депутата Нестора Шуфрича, якого визнано винним у вчиненні ДТП у Києві, внаслідок якої постраждав пішохід. Про це повідомили УНН у прес-службі суду.
"Засідання було перенесено на 15:50 1 березня", - сказала у прес-службі.
При цьому перше засідання відбулося 15 лютого.
Як повідомляв УНН, 26 серпня увечері у Києві сталася ДТП за участю сина нардепа Нестора Шуфрича.
28 грудня 2017 року Печерський районний суд Києва оголосив вирок Шуфричу-молодшому. Зокрема, суд визнав його винним у вчиненні правопорушення, призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки зі звільненям від відбування основного покарання з відстрочкою на один рік.
18 січня 2018 року прокуратура Києва подала апеляційну скаргу на вирок сину народного депутата України Нестора Шуфрича.
Раніше у столичній прокуратурі УНН повідомляли про те, що вважають покарання винуватцю ДТП занадто м’яким, тому в апеляційній інстанції проситимуть призначити для обвинуваченого покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном у 3 роки з позбавленням права керування транспортними засобами строком до 3 років.