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Суд продовжить розгляд апеляції на вирок Шуфричу-молодшому 1 березня

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Апеляційний суд Києва переніс на 1 березня розгляд скарги прокуратури на вирок сину народного депутата Нестора Шуфрича, якого визнано винним у вчиненні ДТП у Києві, внаслідок якої постраждав пішохід. Про це повідомили УНН у прес-службі суду.

"Засідання було перенесено на 15:50 1 березня", - сказала у прес-службі.

При цьому перше засідання відбулося 15 лютого.

Як повідомляв УНН, 26 серпня увечері у Києві сталася ДТП за участю сина нардепа Нестора Шуфрича

28 грудня 2017 року Печерський районний суд Києва оголосив вирок Шуфричу-молодшому. Зокрема, суд визнав його винним у вчиненні правопорушення, призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки зі звільненям від відбування основного покарання з відстрочкою на один рік

18 січня 2018 року прокуратура Києва подала апеляційну скаргу на вирок сину народного депутата України Нестора Шуфрича.

Раніше у столичній прокуратурі УНН  повідомляли про те, що вважають покарання винуватцю ДТП занадто м’яким, тому в апеляційній інстанції проситимуть призначити для обвинуваченого покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном у 3 роки з позбавленням права керування транспортними засобами строком до 3 років.

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