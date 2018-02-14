Суд продолжит избирать меру пресечения Шепелеву 22 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Оболонский районный суд Киева 22 февраля продолжит рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Александру Шепелеву в рамках дела об убийстве банкира Сергея Кириченко в 2003 году. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь суда Инна Свинаренко.
По словам пресс-секретаря, защитник Шепелева попросил, чтобы ходатайство об избрании меры пресечения рассматривали в составе двух судей и трех присяжных.
"Присяжных до 20.00 собрать невозможно было, суд пришел к выводу, что следует отложить рассмотрение до 22 февраля 15.00", - сказала Свинаренко.
Напомним, 8 февраля экс-нардепа Шепелева задержали сотрудники СБУ. По данным ГПУ, по нему Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).
10 февраля Печерский районный суд Киева избрал бывшему народному депутату Украины Александру Шепелеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года.
Также Шепелева, по данным ГПУ, подозревают в организации покушения на убийство экс-владельца "Родовид банка" Сергея Дядечко в 2012 году, а также в организации убийства банкира Сергея Кириченко в 2003 году.