Суд продовжить обирати запобіжний захід Шепелєву 22 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Оболонський районний суд міста Києва 22 лютого продовжить розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Олександру Шепелєву у межах справи стосовно убивства банкіра Сергія Кириченка у 2003 році. Про це повідомила УНН прес-секретар суду Інна Свинаренко.
За словами прес-секретаря, захисник Шепелєва попросив, щоб клопотання про обрання запобіжного заходу розглядали у складі двох суддів і трьох присяжних.
"Присяжних до 20.00 зібрати неможливо було, тому суд прийшов до висновку, що слід відкласти розгляд до 22 лютого 15.00", - сказала Свинаренко.
Нагадаємо, 8 лютого екс-нардепа Шепелєва затримали співробітники СБУ. За даними ГПУ, щодо нього Головною військовою прокуратурою здійснюється досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).
10 лютого Печерський районний суд Києва обрав колишньому народному депутату України Олександру Шепелєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 квітня 2018 року.
Також Шепелєва, за даними ГПУ, підозрюють в організації замаху на вбивство екс-власника “Родовід банку” Сергія Дядечко у 2012 році, а також в організації убивства банкіра Сергія Кириченка у 2003 році.