Суд продолжит 11 мая рассмотрение жалобы на лишение Саакашвили гражданства Украины

"Сегодня суд допросил трех свидетелей - сотрудников ГМС. Также судьей удовлетворено наше ходатайство о вызове на допрос на следующее судебное заседание главу ГМС Соколюка", - сказал Чернолуцкий.



Он отметил, что судебное заседание назначено на 10.00 11 мая.



Как сообщает УНН, Саакашвили оспаривает в суде указ Президента о прекращении его гражданства от 26 июля. Кроме того, в Кассационном суде находилась жалоба на отказ ГМС в дополнительной защите Саакашвили.

Бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Саакашвили вернули в Польшу, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство. Саакашвили подозревается в причастности к организации митингов за счет Курченко. В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Уголовного кодекса Украины.



