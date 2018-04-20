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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд продолжит 11 мая рассмотрение жалобы на лишение Саакашвили гражданства Украины

Киев • УНН

 • 7489 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Кассационный суд в составе Верховного суда Украины 11 мая продолжит рассмотрение жалобы о лишении украинского гражданства экс-главы Одесской ОГА Саакашвили. Об этом УНН сообщил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

Суд продолжит 11 мая рассмотрение жалобы на лишение Саакашвили гражданства Украины

"Сегодня суд допросил трех свидетелей - сотрудников ГМС. Также судьей удовлетворено наше ходатайство о вызове на допрос на следующее судебное заседание главу ГМС Соколюка", - сказал Чернолуцкий.

Он отметил, что судебное заседание назначено на 10.00 11 мая.

Как сообщает УНН, Саакашвили оспаривает в суде указ Президента о прекращении его гражданства от 26 июля. Кроме того, в Кассационном суде находилась жалоба на отказ ГМС в дополнительной защите Саакашвили.

Бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Саакашвили вернули в Польшу, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство. Саакашвили подозревается в причастности к организации митингов за счет Курченко. В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Уголовного кодекса Украины.

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