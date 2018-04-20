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Суд продовжить 11 травня розгляд скарги на позбавлення Саакашвілі громадянства України

Київ • УНН

 • 7489 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду України 11 травня продовжить розгляд скарги про позбавлення українського громадянства екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі. Про це УНН повідомив адвокат Саакашвілі Руслан Чернолуцький.

Суд продовжить 11 травня розгляд скарги на позбавлення Саакашвілі громадянства України

"Сьогодні суд допитав трьох свідків – співробітників ДМС. Також суддею задоволено наше клопотання про виклик на допит на наступне судове засідання голову ДМС Соколюка", - сказав Чернолуцький.

Він зазначив, що судове засідання призначено на 10.00 11 травня.

Як повідомляє УНН, Саакашвілі оскаржує в суді указ Президента щодо припинення його громадянства від 26 липня. Крім того, в Касаційному суді перебувала скарга на відмову ДМС у додатковому захисті Саакашвілі.

Колишнього президента Грузії, екс-главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі повернули до Польщі, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство. Саакашвілі підозрюється у причетності до організації мітингів за кошти Курченка. У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Кримінального кодексу України.

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