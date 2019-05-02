Суд назначил слушания по экстрадиции Ассанжа в США на 30 мая

Сообщается, что судья спросил Ассанжа, не желает ли он добровольно отдать себя на выдачу в США.

"Я не хочу отдавать себя на выдачу за занятие журналистикой, которая получила много наград и защитила многих людей", - ответил Ассанж.

По данным издания, судья отложил краткое разбирательство и сказал, что следующее слушание, процессуальное, состоится 30 мая, а слушание по сути назначено на 12 июня.

Напомним, Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.