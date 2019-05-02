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Суд назначил слушания по экстрадиции Ассанжа в США на 30 мая

Суд назначил слушания по экстрадиции Ассанжа в США на 30 мая

Киев  •  УНН

 • 10396 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Британский суд назначил процессуальное слушание по экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на 30 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS News.

Сообщается, что судья спросил Ассанжа, не желает ли он добровольно отдать себя на выдачу в США.

"Я не хочу отдавать себя на выдачу за занятие журналистикой, которая получила много наград и защитила многих людей", - ответил Ассанж.

По данным издания, судья отложил краткое разбирательство и сказал, что следующее слушание, процессуальное, состоится 30 мая, а слушание по сути назначено на 12 июня.

Напомним, Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.

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