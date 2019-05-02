Суд призначив слухання щодо екстрадиції Ассанжа у США на 30 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Британський суд призначив процесуальне слухання щодо екстрадиції до США засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа на 30 травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBS News.
Повідомляється, що суддя запитав Ассанжа, чи не бажає він добровільно віддати себе на видачу в США.
"Я не хочу віддавати себе на видачу за заняття журналістикою, яка отримала багато нагород і захистила багатьох людей", - відповів Ассанж.
За даними видання, суддя відклав короткий розгляд і сказав, що наступне слухання, процесуальне, відбудеться 30 травня, а слухання по суті призначено на 12 червня.
Нагадаємо, Лондонський суд засудив засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до 50 тижнів ув'язнення за порушення умов звільнення під заставу.