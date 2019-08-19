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Суд назначил к рассмотрению дело о прожиточном минимуме

Суд назначил к рассмотрению дело о прожиточном минимуме

Киев  •  УНН

 • 14026 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Окружной административный суд города Киева назначил на 10 сентября подготовительное заседание по делу о пересмотре прожиточного минимума на 2019 год. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"ОАСК открыл производство по делу по иску Станислава Батрина к Кабинету министров Украины, в котором он просит суд признать противоправными действия правительства, которым не было проведено и, соответственно, не были учтены результаты научно-общественной экспертизы сформированных наборов продуктов питания, продовольственных продуктов и услуг при установлении размера прожиточного минимума в Украине на 2019 год. Суд назначил подготовительное заседание по делу на 10 сентября 2019 года", - указали в суде.

В учреждении добавили, что среди других требований иска - обязать КМУ установить прожиточный минимум на 2019-й в соответствии с положениями ЗУ "О прожиточном минимуме" и ЗУ "О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях", разработать и представить на рассмотрение Верховной Рады проект закона о внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" с учетом вышеуказанных требований к прожиточному минимуму.

Напомним, Нафтогаз попросил суд отменить постановление о новых ценах на газ для населения.

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