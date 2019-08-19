Суд призначив до розгляду справу прожиткового мінімуму
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва призначив на 10 вересня підготовче засідання у справі про перегляд прожиткового мінімуму на 2019 рік. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
"ОАСК відкрив провадження у справі за позовом Станіслава Батрина до Кабінету міністрів України, в якому він просить суд визнати протиправними дії уряду, яким не було проведено та, відповідно, не було враховано результати науково-громадської експертизи сформованих наборів продуктів харчування, продовольчих продуктів і послуг при встановленні розміру прожиткового мінімуму в Україні на 2019 рік. Суд призначив підготовче засідання у справі на 10 вересня 2019 року", - вказали у суді.
В установі додали, що серед інших вимог позову – зобов’язати КМУ встановити прожитковий мінімум на 2019 рік відповідно положень ЗУ "Про прожитковий мінімум" та ЗУ "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", розробити та подати на розгляд Верховної Ради проект закону про внесення змін до ЗУ "Про Державний бюджет України на 2019 рік" з урахуванням вищезгаданих вимог до прожиткового мінімуму.
Нагадаємо, Нафтогаз попросив суд скасувати постанову про нові ціни на газ для населення.